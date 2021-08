Desconocen inspectores ubicación de quinta

Una vez que se dieran a conocer los lamentables hechos donde un menor de 4 años perdió la vida tras caer en una alberca en una quinta en el Ejido Piedras Negras, el personal de inspectores está trabajando para poder ubicar dicho negocio, aplicarles las sanciones correspondientes y clausurarla.

Jesús Cruz Castañeda hizo el llamado a los dueños de estos negocios a que debe de existir un responsable en todo momento cuando se esté realizando el evento para poder evitar cualquier accidente, como lo es un alto número de personas dentro de las instalaciones, o bien que se puede suscitar otro lamentable hecho como el del sábado.

Así mismo, indicó que en los recorridos que hace el personal de inspectores en estos lugares mencionan que nunca se encuentran los responsables o dueños de las quintas, por lo que aseguró que quinta que se visite y no cuente con algún representante, será acreedor a una sanción administrativa.

"No sabemos en cuál quinta fue el accidente, no tenemos datos, no hemos dado con ella pero la seguimos buscando, pero mientras estaremos intensificando más las visitas en las diferentes albercas porque siempre debe de estar presente un encargado, negocio en donde no se encuentre el propietario será sancionado"; reiteró el jefe de inspectores.

Indicó que de los reportes más comunes que hacen de las quintas, son por exceso de ruido, una mayor aglomeración de personas, por lo que se estarán reforzando la vigilancia por estos sectores.