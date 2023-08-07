Contactanos

Desconocen maestros error en libros de texto

Señalan que hasta el momento no han visto de primera mano este cambio en los ejemplares.

Alejandra Peña
Por Alejandra Peña - 07 agosto, 2023 - 01:25 p.m.
El libro de primer año de primaria explica los diferentes tipos de familia, incluyendo las homoparentales o lesbioparentales.

Piedras Negras, Coah.- Ante la polémica sobre la integración del lenguaje inclusivo, errores técnicos, y supuesto adoctrinamiento político en libros de texto de educación básica, maestras de dos planteles educativos desconocen si la situación es real, al no tener acceso aún a los ejemplares.. 

Señalan que hasta ahora no han tenido la oportunidad de ver los libros, por lo que podría tratarse de sólo un rumor, pues es solo a través de medios de comunicación que se ha hablado de este tema. 

Las docentes del instituto Jean Piaget y David Linvingstone, declararon que no han tenido ningún contacto con los libros de texto, pero que será esta semana cuando los reciban y puedan confirmar si se trata de un cambio real o simplemente de un rumor. 

Los nuevos libros para primaria han sido compartidos con un puñado de profesores desde el pasado mes de noviembre, en los 5 ejemplares difundidos incluyen temas de equidad y roles de género, afrodescendientes y el uso de las palabras “todes”.

