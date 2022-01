Desiste mexicana de sueño americano

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Luego de que desalojaron a un grupo de migrantes de la zona centro, Marifer, una mexicana de 40 años que viajaba con sus dos menores hijos, decidió regresar a Monterrey, dejando atrás el sueño americano.

De acuerdo a su versión, Marifer decidió aventurarse junto a su pareja de nacionalidad hondureño, ya que en el 2018 llegaron por primera vez a Piedras Negras, logrando cruzar el rio, pero fueron detenidos y deportados.

"Mi esposo es hondureño, entonces yo vivía en Monterrey, Nuevo León, y entonces empezaron a llegar migrantes amigos de mi pareja y me pedían asilo, y yo conocí también a otros y así les fui abriendo las puertas de mi casa", mencionó.

Decidió embarcarse en la aventura de la búsqueda para una mejor vida, regresando a esta frontera para un nuevo intento, tras los rumores de la apertura para el asilo político en la unión americana.

"Hace mes y medio llegaron mis amigos y decidimos venirnos para acá, para algo mejor porque pues no se puede y luego más con hijos, pues tampoco, y por eso fue la manera en la que me vine para acá para migrar", señaló.

La migrante declaró "no voy a cruzar, mejor me voy a regresar, no voy a traer sufriendo así a mis hijos, lo del asilo político es mentira, yo le digo que nunca van a abrir el puente para que cruce un migrante ellos dicen que sí, ahorita se van a tirar unos, yo nomas le digo ´Qué Dios los bendiga".

Luego de haber vivido experiencias duras en su paso por la frontera, Marifer decidió dar marcha atrás en su anhelo de conseguir el sueño americano, y aunque aconsejó a algunos migrantes que buscaran trabajo aquí en Piedras Negras, no logró convencer a nadie.

"Aquí, en China y donde tú quieras, puedes trabajar y echarle ganas y sacar adelante a tu familia y es lo que voy a hacer", finalizó.