Desmiente rumor: Servicios Educativos en especificaciones de cubrebocas

Servicios Educativos de la región norte, desmintió las publicaciones donde se mencionaba que para el ingreso a las escuelas iban a estar restringidos cierto tipo de cubrebocas, como los que son los que cuentan con válvula de aire, o los N95 por diferentes cuestiones.

Aarón Rodríguez de Lara, explicó que no se puede condicionar el uso de cubrebocas para los alumnos, lo que pudiera generar un gasto más grande para los padres de familia que realizan un esfuerzo grande para poder adquirir dichos artículos.

"Que no porte algún tipo de cubrebocas no es un motivo para que no pueda ingresar a los salones de clases, no se puede condicionar que sólo se permite un cierto tipo de cubrebocas, en todo momento si fuera verdadero de estas restricciones, sería la Secretaría de Salud la que decida", expresó Rodríguez de Lara.

Es importante mencionar que, si el cubrebocas que porta el alumno no se encuentra en las mejores condiciones de salud, o se encuentra dañado o sucio se le haría la recomendación a los padres de familia que se debe de cambiarlo.

Precisó que si en algún momento llegan a recibir esta noticia serían los primeros que se encargarían en difundir esta información entre los alumnos de los diferentes planteles educativos.