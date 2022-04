Desmienten la ´cacería´ de mujeres

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Caos y pánico ha provocado la difusión de mensajes alarmantes en donde mujeres advierten que una banda de secuestradores de Nuevo León llegará a Piedras Negras, para ´cazar´ a jovencitas en las calles.

Ante esta tendencia, la titular de la Instancia de la Mujer, Carolina de Hoyos exhortó a las ciudadanas a no crear pánico colectivo, ya que, esta información no es oficial, y lo único que provoca es inestabilidad e inseguridad de un tema que no está sucediendo en la ciudad actualmente.

"De repente empiezan a circular mensajes que comienzan a crear miedo entre las personas, no hagan caso, simplemente lo oficial se va a publicar en las redes sociales de Seguridad Pública Municipal", mencionó.

Cabe señalar que con una simple búsqueda en internet con las palabras "cacería de mujeres" o "cazar mujeres", arroja cientos de resultados desmintiendo esos mismos mensajes de audio en cada estado de la república desde hace semanas.

Carolina destacó que en Coahuila la seguridad es algo que distingue al estado, ya que es un ejemplo a nivel nacional.

"El gobernador del estado crea programas y siempre está al pendiente, inclusive hablando del empoderamiento educativo, se han implementado en las universidades materias con relación a violencia de género para que no haya desinformación", dijo.

Señaló que es muy importante mantenernos bien informados y no hay que dejarse llevar, ni asustarse con rumores.