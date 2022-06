Despunta consumo de productos alternativos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La venta de productos de consumo que va dirigida a cierto sector específico, como lo vegano, orgánico o libre de contenidos de impacto al organismo, presenta un despunte importante en comparación con la oferta tradicional.

Tal es el caso de los licuados, que ha ido incrementando significativamente su venta, debido a que ahora la variedad de frutas, leche y complementos con los que la gente puede solicitar su bebida, llama la atención, por las opciones sobre lo que pueden consumir.

Francisco Vásquez, uno de los dueños de "Licuados Panchos", comentó que, en sus 30 años de experiencia en el negocio, ha notado que más afluencia de personas han comprado licuados por los complementos que ellos añaden, por ejemplo, suplementos de azúcar para los que sufren de diabetes y diversos tipos de leches tal como de avena, almendras y soya, para la gente vegana.

"El que nosotros estemos implementando estos productos llama la atención de los clientes, no sólo de aquí sino también de turistas americanos, no podría darte un número de cuánta gente es la que viene a comprar, ya que en verdad es mucha que no la podemos contar", comentó.

Señaló que, si bien el negocio lleva con más de 70 años ubicado en el Mercado Zaragoza, lo que le ha dado la antigüedad suficiente para que tengan una gran cantidad de clientes, lo que les ha funcionado para crecer en la ciudad y hacerse más conocidos, es la variedad que ofrecen a sus clientes.