Detienen a 4 por doble asesinato

PIEDRAS NEGRAS COAH. - Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron durante la madrugada del sábado diversos cateos en torno a la doble ejecución registrada en la colonia Santa María.

Por su parte, autoridades identificaron los cuerpos encontrados el pasado viernes dentro de una pickup que pretendían incendiar en la colonia Santa María, se trata de los hermanos Lucio Sebastián Guerrero González y Jesús Guadalupe Guerrero González, originarios de Piedras Negras de la colonia Lázaro Cárdenas.

En tanto, la Fiscalía General del Estado, determina datos importantes para el esclarecimiento del doble homicidio

Luego de estas acciones se detuvieron a más de cuatro personas que pudieran estar involucrados en el caso, sin embargo, aún no se han ubicado a los responsables del homicidio.

Las primeras indagaciones apuntan a que el problema entre pateros pudiera ser el móvil del homicidio.

Sin embargo, hasta que no se tenga a los responsables de los hechos la Fiscalía no confirma el hecho.

La necropsia arrojó que las víctimas que fueron desmembradas fueron asesinadas en otro lugar y después arrojadas en la colonia Santa María.

Los occisos no estaban reportados como desaparecidos y hasta la mañana del sábado no fueron reclamados los cuerpos, incluso ni la Fiscalía de personas no localizadas tiene reporte alguno de desaparecidos que pudieran ser las víctimas del doble homicidio.

Durante la mañana del viernes en el interior de una Toyota tundra fueron encontrados los cuerpos de dos personas envueltas en cobijas, además de que presentaban heridas producidas por arma blanca.

La madre de los occisos menciona que ella es viuda y carece de la solvencia económica para poder pagar, por lo que pidió la ayuda a la comunidad.

Quienes deseen ayudarla, pueden contactarla al número de teléfono 8781577489 (qué es su número personal), o bien puede hacerlo mediante transferencia bancaria al número 4915 6644 3595 4861 del banco Banorte.