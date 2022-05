Disfrazan violencia sexual hacia niñas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En la región norte de Coahuila, existen casos de adultos que sostienen relaciones sexuales con menores de 15 años, argumentando que fue bajo consentimiento, sin embargo, el código penal en Coahuila indica que se trata de un delito cuando se afecta a niñas de 14 años con 11 meses para abajo.

"Muchas de las embarazadas que atendemos en unidades médicas como en Centros de Salud, aunque pudiera haber un supuesto consentimiento, si no hay esa madurez y esa edad mínima para dar ese consentimiento, estamos hablando ya de un delito sexual", mencionó Mireya Ramírez Ordoñez, psicóloga del módulo de atención a la violencia del Hospital General Salvador Chavarría.

"Es un delito sexual que ocurre porque son personas adultas que en lugar de relaciones con parejas de su edad, buscan niñas que están en secundaria, terminando la primaria y esa no es una cuestión de que son niñas muy adelantadas, que son niñas muy despiertas, no, estamos hablando de una situación de violencia sexual hacia menores de edad que esta normalizada por nuestra cultura y que no debemos ver como algo normal", señaló.

Destacó que, en el caso de niñas embarazadas como resultado de una violación, tienen derecho a la interrupción del embarazo según la norma 046 que es una norma oficial en México para las instancias de salud.

"En caso de que sea una violación, por ley, las víctimas sean mayores o menores de edad y es su deseo interrumpir el embarazo, siempre que sea antes de cumplir las 12 semanas de gestación es un derecho y este derecho es en todo el país", puntualizó.