Dispara pandemia la obesidad infantil

Allende, Coah.- La nutrióloga Diamantina Herrera, señaló que sea evidenciado un aumento en cuanto a obesidad infantil, e incluso la presencia de jóvenes con enfermedades crónicas, debido a la mala alimentación y la inactividad física, por culpa de la pandemia del coronavirus.

"Tenemos muy marcado aquí en el norte del estado, nuestra cultura alimenticia, que no son los más saludables, tenemos un alto consumo en alimentos de origen animal, alto consumo de harinas refinadas, alto consumo de comida chatarra, esto por la cercanía que tenemos con la frontera", indicó.

Explicó que actualmente se han estado realizando platicas a los niños en las escuelas, sobre los hábitos alimenticios, como lo es la implementación del plato del buen comer, pero para tener un cambio en los jóvenes, se necesita que los padres de familia también adopten esta cultura.

"No es solamente el niño el que tiene que hacer el cambio de hábitos, si vienen con esa mentalidad no va servir, tiene que ser toda la familia, imagínate si a mi nutrióloga me ponen enfrente una manzana o un chocolate, se me antojara más el chocolate, ahora imagínate a un niño", agregó.

Destacó que estos buenos hábitos alimenticios, deben de ir acompañados con 150 minutos de ejercicio a la semana, distribuidos de la manera en la que se puedan realizar durante el día habitual.