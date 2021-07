Divididas las opiniones en regreso a clases

Conforme se acerca el regreso a clases online, la postura de padres de familia con respecto a llevar a sus hijos a las aulas está completamente dividida, como se confirmó en un sondeo hecho por este rotativo entre un grupo de padres de familia que externaron su preocupación y, en otros casos, su confianza, pese al repunte de casos que se vive en el país.

Heriberto, 34 años, padre de cuatro:

´´Si ya lo hacen oficial, sí los mando. Si es a criterio y siguen dando (clases) online, ni para qué. Ya ves que habían dicho que solo dos días a la semana por grupos o alternando. Pero si ya es oficial se me hace que sí los mandaré.´´

Elizabeth, 27 años, madre de dos:

´´En primera, no me había enterado de las clases presenciales. Los maestros no nos han informado oficialmente. En dado caso de que sí se vaya a reactivar el 24, ¿la verdad? yo sí los voy a llevar, porque ahorita hay un chorro de cosas abiertas donde reciben niños (como los supermercados). El riesgo de que se contagien está en todas partes y lugares donde ni siquiera se cuidan. (...) Si van a estar expuestos que mínimo sea en la escuela. Les hace mucha falta a mis niños.´´

Estefanía, 28 años, madre de una:

´´Pues si regresan a clases claro que la llevo. Pero quisiera que aceptaran a niños de padres o familiares vacunados, porque mucha gente no quiso vacunarse.´´

Edgar, 31 años, padre de dos:

´´No. Se van a quedar en casa. Creo que aún no estamos preparados para clases presenciales. Si los adultos no se cuidan, menos unos niños.´´

Uno de los primeros casos de reapertura parcial en Piedras Negras será el del Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC), que a partir de este lunes recibirá a la nueva generación de estudiantes a partir de este lunes para un curso de introducción.

Además, de acuerdo a estadísticas oficiales, con el repunte del último mes en el índice de contagios se han alcanzado cifras similares a las registradas a principios de año. La llamada tercera ola tiene a Piedras Negras con 200 contagios confirmados y al menos 20 pacientes hospitalizados por complicaciones derivadas del coronavirus.