Dobletean maestros vacunas

Piedras Negras

Tras recibir la dosis de Cansino, se anotaron para que la de Pfizer

Un grupo de maestros de la localidad decidieron vacunarse nuevamente contra la Covid-19 a poco más de 3 meses de haber recibido la vacuna de una dosis de CanSino Biologics, ahora con la dos dosis de Pfizer que es aplicada durante esta semana a personas de entre 40 y 49 años de edad. Esta información fue confirmada por integrantes de la Sección 5ta consultados sobre el tema.

La razón, según dieron a conocer, es el bulo que fue divulgado a través de redes sociales en las últimas semanas en el que se daba a conocer que Estados Unidos no recibiría a personas vacunadas con fármacos que no han sido aprobados por la Food and Drug Administration (Administración de Medicamentos y Alimentos), como la Sinovac, CanSino y Sputnik V. Esta información no ha sido confirmada por las autoridades de aquel país.

Consultado sobre el tema, el doctor Jesús Ernesto González, Director de Salud Municipal, señaló que no hay contraindicación sobre esta medida.

Por otro lado, maestros consultados refieren que podrían recibir una segunda dosis de refuerzo la propia vacuna de CanSino seis meses después de la primera aplicación.

Desde este lunes entró en marcha la campaña de vacunación para personas de entre 40 y 49 años de edad con la vacuna del laboratorio Pfizer, en su primera dosis, en toda la región.

De acuerdo a la Jurisdicción Sanitaria 1, la vacuna de Pfizer es de las más solicitadas entre la población por su nivel de eficacia.

Por otra parte, médicos recomiendan no aplicarse dosis de otra marca: "No hay un estudio en sí que nos diga que hay alguna contraindicación de aplicarse la vacuna de Pfizer cuando ya se aplicaron la de Cansino, pero yo como médico les recomiendo que no se la apliquen porque no sabemos hasta qué punto puede presentar reacciones en un organismo en que sus anticuerpos ya reaccionaron ante una vacuna aplicada".

Dijo que por lo menos se les sugiere que dejen pasar seis meses antes de que se apliquen otro tipo de vacuna.

"Eso de que los que se aplicaron Cansino que en este caso son todos los maestros y que no los van a dejar pasar a Estados Unidos, está por verse, para empezar ni siquiera tenemos el visto bueno, hay que esperar, quizá haya un acuerdo entre los Gobiernos".