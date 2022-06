Dualidad en la piratería local

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La piratería presente en la ciudad es un negocio de dos caras, ya que no beneficia a todos los participantes de este círculo del cual participa la piratería, aunque ésta deje una derrama económica importante no es favorable para los comercios de la localidad.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Héctor Rodríguez, comentó que es una práctica ilegal, que afecta la formalidad de los negocios de la ciudad, por lo que puede de igual manera perjudicar la situación fiscal de los comerciantes.

En este sentido, invita a los vendedores a revisar la calidad de su mercancía, además de no recurrir a la compra de productos pirata, con la finalidad de no perjudicar su situación legal como mercaderes, ya que también implica el robo a derechos de autor.

Destacó que, desgraciadamente, tal vez esta práctica no desaparezca, pero que no está demás el concientizar a la población y al sector comercial sobre este tema, para no incurrir en faltas legales e igualmente proporcionar calidad en la mercancía para los clientes.