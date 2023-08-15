Elabora Coahuila libros emergentes

Piedras Negras, Coah.- La directora de Servicios Educativos Regionales, Elda Lorena Estrada Villarreal, anunció que en primaria y secundaria se trabajará con cuadernillos alternativos por tres meses y posteriormente se adaptarán al nuevo contenido educativo.

Confirmó que solo los alumnos de preescolar recibirán los nuevos libros de texto, ya que son los únicos que no contienen errores, según lo dio a conocer el secretario de Educación de Coahuila, Francisco Saracho Navarro.

Por su parte, Saracho Navarro señaló que, desde que se tuvo conocimiento de que llegaron los libros, se instalaron mesas de trabajo con personal académico, técnico y especialistas de la SE Coahuila, para elaborar materiales de apoyo propios en disciplinas fundamentales, como Matemáticas y Español, que serían impresos trimestralmente.

Estrada Villarreal, explicó que tendrán que esperar las acciones de la Unión de Padres de Familia de Coahuila, ya que se encuentran recolectando firmas para aplicar un amparo contra la distribución del material de la SEP.

Además de que habrá jornadas estatales para dialogar con padres de familia y explicar cómo se abordarán los temas polémicos.

Lo anterior se abordó este lunes, durante la reunión con jefes de sector y supervisores de educación básica en la UTNC, para dar indicaciones generales sobre el inicio del ciclo escolar el 28 de agosto, así como estatus del programa sintético y libros de texto, y detalles de la preparación del Taller Intensivo de Formación Continua.