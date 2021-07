En el estado, las vacaciones son de lectura virtual

Saltillo, Coahuila de Zaragoza. - “En Coahuila, las vacaciones son de lectura virtual”, señaló la secretaria de Cultura en la entidad, Ana Sofía García Camil.

Esto luego de informar que su dependencia cuenta con un gran acervo literario virtual, mismo que está al alcance de las y los coahuilenses que deseen cultivar el hábito de la lectura.

“Para quienes gustan de pasar este periodo vacacional en su hogar disfrutando de una buena lectura, tenemos un buen stock de libros virtuales, títulos en español de descarga gratuita”, dijo.

Entre los géneros literarios disponibles se encuentran novelas, poesía e historias que pueden disfrutar chicos, jóvenes y adultos que gozan de la lectura libre.

“Son bastantes títulos, pero para los más pequeños de la casa tenemos magníficos libros como ‘Mi primer Monstruo-Álbum’, ‘Pregúntale a Lucía’, ‘¡Vamos Todos a Jugar!’, ‘Los Niños del Mezquite’, también ‘Heroínas y héroes de carne y hueso’”, detalló García Camil.

Estos ejemplares están enfocados en el sector infantil y juvenil, además la funcionaria estatal indicó que estos y otros libros virtuales se pueden encontrar en el link: https://coahuilacultura.gob.mx/libros/

En esta página se encuentran títulos disponibles como los siguientes:

“Alborada”; “Selección de poemas”, de Otilio González; y “Leyendas, de Artemio de Valle Arizpe, ambos de Colección Clásicos Coahuilenses de Bolsillo.

Así como ediciones de la Secretaría de Cultura, como: “Memoria del Cuarto Encuentro Internacional de Poesía Manuel Acuña”; “Las flores desenfundan sus espinas”; “Las Banderas de México”; “Madre araña”; “¿Soy o no Soy? Esa es la cuestión / Cervantes, un artista del escape”; “El mundo abreviado”; “Un paseo (en bicicleta) por la vida y obra de Julio Torri”; “Historias en peltre”; “¡Ay, Saltillo! Si tus calles hablaran…”; “Invítame a leer. Conversaciones con gente de libros”; “El Tarot: Del dilema a la metáfora”.

También edición SC: “La gente del mezquite”; “Los nómadas del noreste en la Colonia”; “Entre los ríos Nazas y Nadadores: don Dieguillo y otros dirigentes indios frente al poderío español”; “Los astros en las rocas de Coahuila: arqueología de los antiguos habitantes del desierto”; “El rey de oro”; “Saltillo de mis sabores”; “Artefactos para dibujar una nereida”; “En nombre de ese laurel”; “Tomo I y II, El poeta, el condenado a vivir”; “La batalla de Torreón”; “Las Banderas de México”.

En perseguirme, Mundo, ¿Qué interesas?, Cumplimiento de la voluntad, In extremis. Antología personal, Todavía hay un mar por cruzar para que yo invente mis pulmones, Danza de Matlachines, Desde esta orilla. Antología personal, Truco II (Un palimpsesto), La piel del animal acorralado. Antología personal,

Mientras que en Edición del Consejo Editorial del Estado cuenta con títulos: “Lo Inesperado”, de Blanca Estela Tallabas Moreno; “Alma Rústica”; “Rimas con tiempo”; “Versos de Manuel Acuña”; “Tónica de la Sangre”; “El ladrón de ataúdes y otros textos”; “Carranza, La ruta de Venustiano Carranza por Coahuila en 1913”; “Entre historias y consejas”; “Hatillo de luciérnagas”; “Miniaturas a manera de haikús”; “Guachichiles y franciscanos”; “Prosas olvidadas”; “Estampas y recuerdos, Coahuilenses en el Congreso Constituyente”; “Leyendas, de Artemio de Valle Arizpe”; “El canto frágil”, Alborada. Selección de poemas. De Otilio González, Los conjurados por la Independencia en las Provincias Internas de Oriente.

Además, los interesados pueden acceder a libros como: Villa en Sabinas, “Pensamiento crítico en la educación”, El fuego que arrasó mis llanuras, Lado sur: narrativa y poética de finales del siglo XX y principios del XXI, *Papiro Villaldama, *Andurriales de un pistolero cool, La mujer de jade y otros cuentos, Ojo por diente, El Bibliotecario Ciego, El Pasado, Brujería y hechicería en la villa de Santiago del Saltillo, Máximas y aforismos, Gobelino medieval The lady and the unicorn.

Las hojas sueltas del cronista, El esqueleto, el hada y otros textos, “Al cielo se va por atajos, San Ildefonso de Paz”, Y no hallé cosa en que poner los ojos, Dramaturgia resiliente, No es una antología, El milagro del milagrito, Perro Azul, Camino Real de Tierra Afuera. De Zacatecas a Texas, No se lo cuentes a nadie (crónicas desde el moridero), Legado juvenil, La Ceniza Archivada, El espectacular fin de una estrella, Tropa Vieja, Los archivos de la desolación, La consumación de la Independencia en Saltillo.