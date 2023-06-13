Encuentran a nigropetense desorientado en Morelos

Morelos Coah.- Elementos del departamento de Protección Civil y Bomberos del municipio de Morelos, encontraron a una persona originaria de Piedras Negras, en el suelo y en malas condiciones, debido a la deshidratación y falta de alimentos.

“Recibimos el reporte y encontramos a esta persona tirada a un lado de la carretera Allende – Morelos, nos explicó que llevaba cerca de 2 días sin probar alimento solo agua, por lo que se encontró débil y desorientado” indicó José Garza Tron, titular del departamento.

Comento que el hombre llevaba cerca de 3 días deambulando por la región, por lo que rápidamente se le compró un refrigerio y se le puso solución intravenosa para rehidratarlo.

“ Fue identificado como Danny Maldonado García, de 47 años de edad y por lo que nos dijo, compró un pasaje para Nava, solo que se bajó en Morelos y debido a la falta de recursos se dedicó a deambular por la región, por lo que buscaremos la manera de trasladarlo a Piedras Negras o acercarlo a esa ciudad” agregó.