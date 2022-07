Enorme demanda de asilo migrante

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un gran número de migrantes se aglomeró en la Zona Centro sobre la calle Anáhuac, donde personal del departamento de ‘Enlace Municipal’ registró documentación, supuestamente por la posibilidad de acelerar su asilo político en Estados Unidos.

En viva voz de los migrantes ahí reunidos, aseguran que les prometieron “arreglar” su situación y acelerar el asilo político que tanto desean, y que al final de una interminable fila sobre la banqueta de la calle Matamoros y Anáhuac, en un negocio estaban entregando papelería y siendo entrevistados por las personas que se identificaron como parte de ‘Enlace Municipal’.

El encargado de dicho departamento, Juan Rivera, mencionó que no sabe cuándo se volverá a levantar registro de migrantes que busquen asilo político, por lo que, sin dar más detalles, dijo que ellos solo siguen indicaciones.

“No tenemos fecha, no tenemos nada para poder estimar una fecha, no tenemos fecha para nadie, no hay, es algo que se nos indica y nosotros tomamos acciones”, reiteró.

Los mismos migrantes desconocen la manera de operar el sistema de asilos políticos, y se rumora que a algunos ya les han hablado, unos en cuestión de días, mientras otros tienen más de ocho días sin obtener una respuesta, pero que, supuestamente 30 de ellos, lo consiguen diariamente.