¡Entre la incertidumbre! Hacen su agosto con libros de texto gratuitos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Luego de que se anunció que en Coahuila se estarían reutilizando los libros de texto gratuitos de ciclos anteriores para sustituir al material de la Nueva Escuela Mexicana, los padres de familia iniciaron un pesquisa para ser los primeros en conseguirlos.

Lo anterior fue visto como un área de oportunidad para algunos padres “emprendedores”, desatando la venta indiscriminada del material, sin importar las condiciones en las que se encontraran, llegando a ofertarse en redes sociales hasta por 200 pesos, sin importar que fueron distribuidos de forma gratuita inicialmente.

Sin embargo, la venta de este material didáctico es ilegal de acuerdo a las leyes, además, el llamado de las autoridades educativas era para que los padres donarán los libros que fueron usados por sus hijos, para que sirvieran a otros que apenas inician en ese nivel.

Varios docentes piden a los padres de familia no adelantarse, ni comprar los libros “gratuitos”, tampoco imprimirlos, ya que cada maestro formulará una estrategia para que los alumnos trabajen en las mismas condiciones en caso de no conseguirlos.