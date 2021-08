Entregan apoyos para adultos mayores del Programa Vida Plena

NAVA, COAH. - Refrendando su compromiso de ayudar a los grupos más vulnerables, el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez, encabezó la entrega del programa municipal Vida Plena correspondiente a agosto, beneficiando a 300 adultos mayores de 60 años, en el que se destina una inversión total anual de 770 mil pesos.

"Estamos con la entrega de este programa que creamos en el 2018 en apoyo a nuestros adultos mayores de 60 años, consiste en un apoyo alimentario mes con mes, entregamos una despensa que les ha servido muchísimo, en las ocasiones que los he visitado en sus casas o que me los he topado, me lo han hecho saber, es uno de los programas que valen la pena", declaró el alcalde.

Dijo que hay adultos mayores que realmente lo necesitan ya que no cuentan con algún empleo o pensión, en algunos casos los hijos no están en el municipio y no tienen el apoyo de nadie más, "algunos de ellos incluso siguen trabajando independientemente de su edad, no les queda de otra más que seguir laborando para poder llevar el alimento a la casa, este programa les favorece porque les genera un ahorro".

Explicó que en el 2018 se dio inicio a este programa con un padrón de 200 familias, en el 2019 se amplió a 250 beneficiarios y hoy ya se tiene un total de 300 familias que reciben este apoyo, "yo espero que dentro de las políticas públicas que se generen en la próxima administración, lo he platicado con Pilar Valenzuela, alcaldesa electa, que no solo el programa subsista sino ver la manera que se amplíe y que llegue a más familias".