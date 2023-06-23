Es un hecho; Instalarán muro flotante en el Bravo

EAGLE PASS, TX. - El 10 de julio es la fecha contemplada para iniciar la instalación de las boyas en el río Bravo, así lo anunciaron las Autoridades del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) .

Se espera que esta nueva medida sea funcional, por lo que podría tener una longitud 3,218.69 metros, además se instalará principalmente donde se ha detectado mayor cruce de indocumentados, es decir, en un punto al sur del Puente Internacional Dos.

Por su parte, el estado de Texas ha elevado la presencia de patrulleros y militares a lo largo de la franja fronteriza, además cuenta con el apoyo de Florida y Iowa para estas iniciativas.

Cabe destacar que Texas ha instalado alambre de púas y contenedores metálicos en la orilla del río Bravo, así como en los terrenos bajo los Puentes Internacionales de Eagle Pass, para que los inmigrantes no crucen en áreas dentro de la ciudad.