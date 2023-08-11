Esperan 90 mdp de derrama económica

Piedras Negras, Coah.- A pocos días de iniciar el nuevo ciclo escolar, se ha reportado una buena derrama económica por la compra de artículos escolares.

Lo anterior lo dio a conocer Héctor Javier Rodríguez Lopez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, quien mencionó que en estas fechas resultan ser complicadas para los comerciantes y empresarios.

“Esperamos que la derrama económica para Piedras Negras pueda superar los 90 millones de pesos, esto incluye útiles escolares, calzado, colegiaturas en escuelas privadas y demás pagos correspondientes”, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en la ciudad.

Así mismo, indicó que en estas fechas son sólo algunos negocios los beneficiados ya que también hay que mencionar que otros giros se vieron perjudicados debido a que la gente destina sus recursos a las compras escolares.

Será hasta septiembre cuando comerciantes de otros giros se vean recuperados, sobre todo por las fiestas patrias.