Esperan baja de contagios

En Coahuila se espera está semana el pico más alto de contagios de Covid-19, porque ya regresan a clases ciertas universidades este lunes, virtual o presencial, mientras que para finales de agosto se podría ir a la baja en el número de casos, por la mayoría de los mismos se dieron por las vacaciones y por la gente que salió a las playas.

Jaime Guerra Pérez, comentó lo anterior al enfatizar que hay un alto grado de posibilidad de que Coahuila pueda regresar al semáforo epidemiológico verde, que para eso se trabaja y evitar pasar al naranja que implicaría nuevas restricciones, las cuales ya no aguantarían empresas, comercios y otros negocios.

El coordinador del subcomité técnico Covid de la Región Sureste, precisó que lamentablemente el número de contagios diarios crece en Saltillo más que en otras partes del estado, así como de hospitalizados, donde al momento hay 80, el doble de lo que se tenía antes.

Explicó que al estar en verde se relajaron las medidas de vigilancia pero que ya se acordó en el subcomité apretarlas, auditar más a los negocios que tienen mayor concurrencia de gente y si es necesario clausurarlos por un periodo de 15 días, como ya ha ocurrido con algunos de ellos.

Reiteró que el crecimiento de contagios es producto del periodo vacacional donde mucha gente salió a las playas, como a Mazatlán, Cancún y Acapulco, de donde regresaron con coronavirus e infectaron a familiares y amistadas.

Pero enfatizó que el problema no está en las playas en sí, sino que a las mismas llegan vacacionistas de diversos países y donde en los aeropuertos no hay el suficiente personal para verificar que cumplan con los protocolos sanitarios y después conviven en sus destinos con muchas personas en los restaurantes, bares, antros, e incluso en las albercas de los hoteles.

El también secretario de Economía, destacó que en todo el estado se trabaja fuerte para evitar las hospitalizaciones a donde ha llegado prácticamente gente que no se alcanzó a poner la vacuna que le tocaba.

"Esperamos regresar al semáforo verde y no tener que pasar al naranja. No solo porque algunas personas que no se cuidan se deben ajustar horarios y cierres en actividades liberadas porque se podría llegar a perder de nuevo más empleos"