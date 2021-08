Esperan mejorar ventas con el regreso a clases

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercios, Carlos González, señaló que siempre el regreso a clases tiene una buena derrama económica en distintos comercios de la ciudad, y aunque no es el mismo que se vivía dos años atrás, es importante.

Carlos González mencionó que en caso que el regreso a clases sea de manera virtual o semi presencial, aun así traerá consigo una interesante derrama, aunque las clases sean a distancia se necesita material didáctico para poder realizar actividades que los maestros soliciten.

"Siempre el regreso a clases es una temporada importante para el comercio, más para aquellos comerciantes dedicados a la venta de artículos escolares, libros uniformes, útiles, si el regreso a clases se da de manera presencial es una derrama importante, no como la de dos años atrás, pero sin duda alguna beneficia, en caso que sea en línea o semi presencial será una derrama mucho menor pero ayudara"; reiteró el Presidente de CANACO.

En cuanto al alza de contagios, el presidente del organismo resaltó la importancia de que se respeten los protocolos de salud, si bien menciono que en la última junta del subcomité no hubo restricciones, no se debe de bajar la guardia para que no existen restricciones o cierres más adelante.