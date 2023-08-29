Evitará bancarización usurpar a beneficiarios

PIEDRA NEGRAS, COAH.- Se tienen detectados casos donde el beneficiario aún después de fallecido familiares seguían cobrando la pensión de manera ilegal, ahora con la bancarización se evitará este problema.

"Con la bancarización estamos ligados con Renapo, donde las personas ya cuentan con el estatus de defunción, esto beneficia para un mejor control”, señaló Carmen Julia Cerda Jiménez, coordinadora del operativo del programa del adulto mayor.

Con la bancarización todas las cuentas en otros bancos se unificarán en los bancos del bienestar donde se requiere la presencia del beneficiario para este trámite, confirmando la identidad de cada beneficiario, en el caso de que el adulto mayor no pueda acudir por problemas de movilidad, es visitado por trabajadores de la nación.