EXHIBE AGRESIÓN

Una joven de Ciudad Acuña denunció en su red social de Facebook la agresión que sufrió a plena luz del día, cuando transitaba por una de las calles de dicho municipio rumbo a su casa.

Identificada como Karen "V" dio a conocer el intento de secuestro y abuso sexual que sufrió por parte de un sujeto del que brindó las señas: "Por este medio quiero hacerles saber las señas del hombre que me atacó: Estatura aproximada de 1.60, su edad más o menos la calculo no más de 45 años, no era un jovencito, pero tampoco se veía mayor".

Karen también posteó: "Amigas, con todo el dolor de mi corazón les digo que en Acuña también pasa, a plena luz del día, aproximadamente a las 7:30 AM venía a 3 cuadras de llegar a mi casa cuando un hombre que me venía siguiendo (no se exactamente desde donde) intentó violentarme, yo iba caminando sola exactamente por la plaza del kínder Oscar Flores Tapia, en la Francisco".

Consternada, detalló la angustia que sufrió al ser agredida: "Una se imagina muchas veces como se defendería en una situación así pero nunca estas lista para cuando sucede, me di cuenta que me venía siguiendo muy tarde, lo sentí muy cerca y quise cambiar de banqueta porque en mi mente pensé que por si si o por si no era mejor ir de un lado sola a tenerlo detrás de mí, fue ahí cuando iba a mitad de calle que escuche que corrió hacia mí y créanme que nunca voy a olvidar ese sonido de sus pies queriéndome alcanzar".

Explicó que el sujeto le quiso jalar el cabello, pero ella se volteó hacia él y comenzó a gritar: "Me caí al suelo queriéndome defender y seguía gritando por ayuda, así que el optó por salir corriendo y yo solo intentaba levantarme de la calle pero mi cuerpo no respondía. Afortunadamente solo fue eso y le agradezco mil veces a Dios que no pasó a más, pero por favor tengan mucho cuidado porque no me gustaría que ni una más pasara por nada parecido".

Finalmente, Karen señaló: "Me da mucho coraje porque yo no venía provocando a nadie, solo quería llegar a mi casa para después irme a trabajar y me da mucha tristeza pensar en que como muchas mujeres casi soy una noticia más de una niña que a pocas cuadras de su casa no llegó. Las quiero mucho y de corazón cuídense y cuidémonos entre todas".