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Piedras Negras

Exhiben a papás irresponsables de Piedras Negras a nivel nacional

En un tendedero virtual que causó furor en las redes, fueron expuestos los padres deudores alimenticios.

Maria Flores
Por Maria Flores - 21 junio, 2023 - 12:52 p.m.
Exhiben a papás irresponsables de Piedras Negras a nivel nacional
Deudores alimenticios serán dados de alta en el Registro Nacional.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-Exponen a deudores alimenticios nigropetense en tendedero nacional bajo el perfil  denominado "Las Brujas del Mar" donde resaltan cuatro padres irresponsables de Piedras Negras forman. 

Con la nuevas reforma "3 de 3" los deudores de alimentos serán limitados a derechos como lo es tramitar el INE, pasaporte, pago de derechos vehiculares entre otras limitaciones una vez sean dados de alta en el Registro de Deudores Alimentarios.

Un total de cuatro padres de familia irresponsables que no dan apoyo económico a sus hijos fueron exhibidos en redes sociales.

  • Exhiben a papás irresponsables de Piedras Negras a nivel nacional

    Deudores alimenticios serán dados de alta en el Registro Nacional.

  • Exhiben a papás irresponsables de Piedras Negras a nivel nacional

    Aparecen en tendedero nacional cuatro irresponsables de Piedras Negras.

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    Aparecen en tendedero nacional cuatro irresponsables de Piedras Negras.

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    Aparecen en tendedero nacional cuatro irresponsables de Piedras Negras.

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