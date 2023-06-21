Exhiben a papás irresponsables de Piedras Negras a nivel nacional

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-Exponen a deudores alimenticios nigropetense en tendedero nacional bajo el perfil denominado "Las Brujas del Mar" donde resaltan cuatro padres irresponsables de Piedras Negras forman.

Con la nuevas reforma "3 de 3" los deudores de alimentos serán limitados a derechos como lo es tramitar el INE, pasaporte, pago de derechos vehiculares entre otras limitaciones una vez sean dados de alta en el Registro de Deudores Alimentarios.

Un total de cuatro padres de familia irresponsables que no dan apoyo económico a sus hijos fueron exhibidos en redes sociales.