Exhorta alcalde acudir a vacunarse

NAVA, COAH. -

En plena campaña de registro para dimensionar la cantidad de personas que aún no reciben ni la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, el alcalde Sergio Velázquez exhorta a la ciudadanía a aprovechar las campañas que están en marcha, no solo por el certificado COVID, si no para procurar la salud propia y de quien los rodea.

Velázquez Vázquez, resaló que mantiene a disposición de la ciudadanía la oficina de Atención Ciudadana, así como las instalaciones del DIF, tanto de cabecera como en la delegación Venustiano Carranza, para el registro de rezagados de todas las edades que busquen inmunizarse en esta jornada especial.

Adelantó que pudiera ser en el mes de septiembre, tentativamente, cuando se aplique la regulación que especifica solicitar el certificado de vacunación COVID para que las personas puedan acceder a lugares públicos, como comercios, bares o restaurantes, misma que fue establecida dentro del subcomité de salud en la región norte.

"Las personas que están siendo hospitalizadas por Covid-19 son quienes generalmente no recibieron ninguna vacuna contra esta enfermedad, según los reportes de la Secretaría de Salud del estado, por lo que los invito a aprovechar estas campañas de vacunación", concluyó el alcalde.