PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un nuevo modus operandi ha nacido, ahora, los delincuentes extorsionan a nombre del Gobierno, es decir, un supuesto empleado del gobierno estatal pide depositar cierta cantidad de dinero para recibir apoyos gubernamentales.

Lo anterior lo dio a conocer Santiago de Jesús Espinoza Eguia, coordinador de Ministerios Públicos, quien señaló que hasta el momento no existe ninguna denuncia formal, sin embargo, se sabe que en otros municipios sí han atendido reportes con estas características.

"Exhortamos a la población a no proporcionar datos personales y denunciar ante las autoridades competentes", dijo.