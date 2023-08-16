Falla “VU” al convenio de liquidación

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Más de 70 trabajadores se quedaron sin liquidación por parte de la empresa VU Manufacturas, a pesar de haber firmado un convenio en el Centro de Conciliación, ya que el representante legal de la maquiladora no se presentó antes del vencimiento del acuerdo.

La empresa presenta un adeudo del finiquito, además de prestaciones de ley y hasta el ahorro voluntario, pero, debido a la violacion del acuerdo, la ejecución del convenio se promoverá en el Tribunal Laboral y se espera que a través de un embargo puedan pagar la deuda.

"Los derechos de los trabajadores están protegidos", así lo señaló Mónica Flores Valdés, titular del departamento del Centro de Conciliación.

Trascendió que los convenios tienen una cláusula de ‘pago-demora’ por día, lo que provoca que la deuda se siga inflando hasta que sea liquidada en su totalidad.

"Hasta que se liquide a los trabajadores o ex trabajadores de la empresa estaremos trabajando, por esa razón les pedimos que estén tranquilos", dijo.

Por su parte, Arturo Cruz Moreno, procurador de la Defensa del Trabajo, confirmó que tras la falta cometida por la empresa, se platicó con ellos para promover la ejecución del convenio.

"Aunque hay temor en algunos trabajadores que señalan que ya no hay maquinaria o herramientas que se puedan embargar, se hará conforme a la ley y esperan fecha que de el Tribunal Laboral para poder acudir a las instalaciones lo más pronto posible", aseguró.

Finalmente, debido a una queja laboral bajo el T-MEC, la empresa VU se dio a la fuga sin cumplir con los compromisos de remediación que acordaron México y Estados Unidos, así lo confirmó Pablo Franco, abogado de la Liga Sindical Obrera Mexicana.

"La empresa instalada en Piedras Negras prácticamente ya no está, debido a que ha despedido a todo el personal, incluyendo a su director, y sacado maquinaria de las instalaciones, personal era de dudosa procedencia, no era dueña del terreno ni de la maquinaria”, declaró Franco.