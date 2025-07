Fallan negociaciones con Gerardo Ortíz; Son $3 MDP en el aire

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – A más de dos meses de la cancelación del concierto del cantante Gerardo Ortiz, previsto durante la Feria del Norte en mayo pasado, el alcalde Jacobo Rodríguez reconoció que la promesa de reponer el espectáculo con recursos municipales se encuentra en una situación complicada.

Durante su conferencia matutina, el edil fue cuestionado sobre avances o una fecha tentativa para el concierto, originalmente contratado por tres millones de pesos, y fue enfático al señalar que no existe ningún acuerdo hasta el momento.

"No hay ninguna fecha tentativa, porque no hemos llegado a un acuerdo. La realidad es que hay problemas, porque no quieren respetar parte del dinero que se les pagó. Nosotros esperábamos que nos cobraran algo, pero quieren que se les pague la fecha completa. Entonces, seguimos en esa negociación", explicó Rodríguez.

El alcalde adelantó que intentará sostener un encuentro con el equipo del cantante en octubre, en Saltillo, con la esperanza de resolver la disputa contractual y cumplir con el compromiso asumido públicamente ante los asistentes a la feria.

Rodríguez reiteró que el mal clima fue el factor que impidió la presentación en mayo, aunque admitió que las condiciones meteorológicas siguen siendo inciertas, lo cual también complica la planeación de una nueva fecha.

Sobre la posibilidad de recuperar parte del dinero ya pagado, el presidente municipal se mostró cauto:

"Podríamos valorarlo, pero no puedo prometer nada en este momento", indicó.

Hasta ahora, el caso se mantiene sin una solución clara, y el público que esperaba ver al intérprete de música regional mexicana deberá seguir esperando una resolución que, según las propias palabras del edil, aún luce lejana.