FALTAS JUSTIFICADAS para este lunes y martes por bajas temperaturas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades escolares comunicaron que los alumnos que no asistan a clases los días lunes y martes debido a las bajas temperaturas que se pronostican, no serán acreedores a faltas, ya que estarán justificadas.

El inspector de zona 417. Javier Kanchef, explicó que no se han girado instrucciones de suspender las clases en los planteles educativos en esta región hasta este momento.

Comentó que tanto docentes como directivos tendrán que acudir a su jornada de forma normal, detallando que existen casos de alumnos que acuden a clases, por lo que se le debe atender.

Señaló que muchas veces los padres, por cuestiones de trabajo o alguna emergencia, optan por mandar a sus hijos a clases, por ende se recomendó que tomen las precauciones necesarias ya que las temperaturas rondarían a menos cero grados.

"Sabemos que cuando las temperaturas son -3 grados, no se les ponen falta, es criterio de los padres de familia quienes deciden si los mandan o no; en todo caso, los maestros y directivos deben de presentarse a su plantel educativo. No se han tenido instrucciones de suspender las clases en la región por estas bajas temperaturas pronosticadas" explicó el inspector .