FUE PIEDRAS NEGRAS CIUDAD PORFIRIO DÍAZ

Piedras Negras

Entre los antecedentes de la fundación de Piedras Negras, se encuentra el Presidio de Monclova Viejo, el asentamiento más antiguo del municipio.

Este presidio se creó en marzo de 1773 como parte de un plan para defender de los ataques de apaches a los primeros pobladores de Nueva Vizcaya , Coahuila y Sonora Hugo O, Connor comandante inspector de presidios, fue quien diseñó la estrategia para proteger a los pobladores, la cual consistía en reubicar algunos presidios.

En el Presidio de Santiago de la Monclova dejó solo la mitad de la fuerza militar; el resto lo reubicó en un nuevo Presidio de Monclova Viejo, ubicado 250 km al norte, alrededor de la loma de El Moral, a unos kilómetros de la confluencia del río San Rodrigo con el Río Bravo.

Por causas inexplicables, O'Connor lo llamó Presidio de Monclova Viejo, en lugar de Monclova Nuevo, considerando lo posterior de su fundación en relación con el Presidio de Santiago de la Monclova, instalado 96 años atrás.

Para 1776, el Presidio de Monclova Viejo había cumplido con su objetivo: expulsar a los apaches hacia el Oeste.

El estado de Coahuila y Texas se separó en 1836, y se crearon así el estado mexicano de Coahuila y la Republica de Texas. El Tratado de Velasco, en donde se acordaba que el límite entre México y Texas era el Río Bravo, fue firmado por Antonio López de Santa Anna sin embargo, el presidente de México, Jose Justo Corro no aceptó el tratado debido a que Santa Anna no tenía poder legal para firmar el tratado, ya que se encontraba en calidad de prisionero y no como general.

El territorio entre el río Bravo y el río Nueces continuó en disputa por parte de México. El 13 de mayo de 1846 Estados Unidos declaró la guerra a México por invadir su territorio. Esta guerra es conocida como la guerra de intervención estadounidense.

Al finalizar la guerra, los presidios existentes pasaron a formar parte de las colonias militares. Entre la Colonia de Guerrero y la Colonia de Monclova Viejo existía un camino que pasaba por un sitio al que la gente llamaba Paso de Piedras Negras, debido a la gran cantidad de carbón que existía en la superficie.

Para proteger a los nuevos pobladores del sur de Texas, se construyó el Fuerte Duncan en 1849. Fue entonces que el "Paso de Piedras Negras" empezó a recibir visitantes del vecino país.

Un grupo de colonos procedentes de la Villa de Guerrero se establecieron por su propia cuenta en el "Paso de Piedras Negras" en abril de 1850. Decidieron agregar el territorio a la Villa de Guerrero.

El 15 de junio de 1850, ante el Sub-Inspector, coronel José Manuel Maldonado , los 56 vecinos solicitaron la fundación de la villa, con el nombre de Villa de Herrera , en honor de don José Joaquín de Herrera, presidente de la República.

Se eligió, por mayoría de votos, a don Luciano de la Cerda como Alcalde, y a don Antonio Arredondo como Síndico Personero, según consta en el acta de fundación de la ciudad, firmada por 34 vecinos.

Colonia Militar de Guerrero

El 14 de agosto de 1850, la Comandancia General de las Colonias Militares de Oriente estableció una Colonia Militar en el "Paso de piedras negras", la cual se denominó Colonia Militar de Guerrero en Piedras Negras, y se dejó a la Villa de Herrera totalmente fusionada y bajo el mando del Capitán 1º, Jose María Andrade.

Luego paso a ser la Villa de Piedras Negras en agosto de 1855 se suprime la Colonia Militar, y la población vuelve a la vida civil. Al crearse la Villa de Piedras Negras, la Aduana Fronteriza de la Villa de Guerrero reubicó en la Villa de Piedras Negras.

En esa época, además de múltiples incidentes con los militares del Fuerte Duncan, la Villa de Piedras Negras sufrió invasiones de filibusteros texanos que incendiaron y saquearon la población.

La Segunda Intervención acercó las tropas imperialistas que invadieron Piedras Negras, pero fueron expulsadas por las fuerzas leales al presidente Benito Juárez.

En 1883, el ferrocarril llegó con la empresa Ferrocarril Internacional Mexicano , el cual contribuyó al desarrollo de la localidad debido a la comunicación que brindó con ciudades de Texas, de Coahuila y del país

Después pasó a convertirse Ciudad Porfirio Díaz

Posteriormente, un grupo de vecinos solicitaron al gobernador Jose María Galan que Villa de Piedras Negras se ascendiera a la categoría de ciudad.

El gobernador le recomendó a la comisión de vecinos entrevistarse con el presidente de la República, Porfirio Díaz , con su solicitud para el nuevo nombre.

En la capital del país, Díaz aceptó la propuesta1 y prometió varias obras, entre ellas la presidencia municipal, la aduana, un puente nuevo y alumbrado público.

El 1 de diciembre de 1888, la Villa de Piedras Negras adquirió la categoría de ciudad, con el nombre de Ciudad Porfirio Díaz, en honor del presidente de la República.

El 10 de septiembre de 1890, la población sufrió su primera inundación. Aunque no hubo víctimas, Villa de Fuente, municipio cercano a Ciudad Porfirio Díaz, no pudo sobreponerse a esta catástrofe, y desapareció como municipio independiente en 1894.

En la actualidad podemos ser testigos de este invaluable valor histórico que nos ofrece nuestro legado de patrimonio en la colonia Roma se encuentra el monumento que es testigo de este acontecimiento se encuentra en el eje central de la plaza Roma, podemos contemplar el monumento invaluable donde se eriza el padre de la patria Miguel Hidalgo.

El monumento fue trasladado del cruzamiento de las calles Zaragoza y Fuente a este lugar el 15 de julio de 1963.

En la placa se puede leer: "Este monumento se erigió con el óbolo patriótico popular, siendo presidente de los Estados Unidos Mexicanos el C. General de división Porfirio Díaz y Gobernador Constitucional del Estado el C. Lic. Jesus de Valle. La Junta Local del Centenario."