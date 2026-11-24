PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Jurisdicción Sanitaria 01 mantiene las jornadas de termonebulización en distintos sectores de Piedras Negras, como parte de las acciones para prevenir la propagación del dengue y contener posibles brotes en la región.

A través del Departamento de Vectores, el personal de salud realizó este martes labores de fumigación en las colonias Americana, CROC I y Bravo, con el propósito de reducir la presencia del mosquito transmisor de la enfermedad.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, en lo que va de 2026 no se han registrado casos de dengue en Piedras Negras, por lo que las acciones preventivas buscan mantener esta condición y disminuir los riesgos para la población.

Las jornadas forman parte de las labores permanentes de vigilancia y control del vector en diferentes colonias de la ciudad.