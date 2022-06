Gana La Voz Premio Estatal

PIEDRAS NEGRAS, COAH. –Periódico La Voz Piedras Negras fue reconocida con el Premio Estatal de Periodismo, con el trabajo de nuestro compañero reportero, Exzael Becerril Rodríguez.

Al publicarse los resultados, nuestro colega ´Exa´ obtuvo la presea en la categoría de mejor fotografía.

´Exa´ es uno de nuestros más jóvenes reporteros, es originario de Chalma en el Estado de México, y llegó a Piedras Negras a la edad de 10 años, donde terminó su educación básica y profesional como Licenciado en Comunicación.

Con apenas 21 años de edad y un año dedicándose al periodismo, ha dado cobertura al fenómeno Migrante.

En este contexto logró una gráfica impactante de una familia de migrantes que cruzan el río Bravo dejando atrás, raíces, familia, amigos, y hasta los huaraches de su niña.

"Fue muy repentino el momento de tomar la foto, la familia rápidamente guardó sus pertenencias en una mochila y al momento de cargar a su hija se le desprendieron sus chanclitas, reaccioné rápido y me tiré al suelo con la cámara para enfocar las chanclas y a la familia cruzando el río detrás", expresó.

Con esa foto quiso demostrar el drama de la crisis migratoria que ha cobrado más de 100 vidas en tan solo unos meses.

"Hombres, mujeres y niños, renunciando a todo, incluso a lo más básico como su calzado, con el sueño de encontrar prosperidad al otro lado del río.

"El sacrificio es grande y muchos dejan hasta la vida en el intento".

Relata que tomar esa foto le generó nostalgia, ya que mientras la familia cruzaba, la niña dueña de los huaraches iba lloraba de miedo.

"Al llegar a la sala de redacción del periódico, le enseñé la foto al director de la editorial, el cual fue quien me impulsó a participar en el concurso, yo estaba indeciso porque me gustaba la foto, pero pensaba que esa foto no llenaría las expectativas de un concurso a nivel estatal", confesó.

Declaró que, aun cuando anteriormente hubo personas quienes lo rechazaron y minimizaron en otros trabajos por ser joven y sin experiencia, de modo que se siente agradecido con Periódico La Voz por la oportunidad de crecer profesionalmente.

Señaló que el haber ganado le da mucha satisfacción, sin embargo, también significa un reto para su carrera profesional debido a que ahora le gustaría seguir participando, pero en otras disciplinas como reportaje y entrevista.