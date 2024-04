Garantiza Coahuila servicio de salud

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Dentro de la llamada "guerra sucia" que se lleva a cabo en esta época electoral, el partido oficial Morena, lleva a cabo una campaña de desprestigio contra algunos estados de la república que no se adhirieron a la federalización del sistema de salud, y engaña al personal médico de dichas entidades con la amenaza que perderán sus empleos por culpa de los gobiernos estatales.

Desde el inicio de la actual administración morenista del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han llevado a cabo diversas transformaciones al sistema de seguridad social y servicios gratuitos de salud, los cuales están muy lejos de prestar atención de calidad y un abasto digno de medicamento.

En estos 5 años de gobierno se eliminó el Seguro Popular, programa que por años brindó atención médica a la población y fue transformado en el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, con cuyas reformas se convirtió en uno de los mayores fracasos del gobierno de la 4T.

Tras el fallido INSABI, el gobierno federal creó en el 2022 la figura del IMSS-Bienestar con el propósito de federalizar los servicios de salud, es decir, que los estados transfieran el control de las unidades y hospitales al Instituto Mexicano del Seguro Social, ofreciendo además atención médica a las personas sin seguridad social.

Sin embargo, no todos los estados de la república se sumaron a este proyecto por no convenir a los intereses de la población, entre los que se encuentran Coahuila, Durango, Yucatán, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco y Querétaro, cuyos gobiernos están siendo atacados políticamente a través de los engaños y amenazas al personal de salud del IMSS, a quienes les han dicho que no contarán con estabilidad laboral por no estar sumados a este convenio de la federación.

En el caso de Coahuila, sin embargo, se ha dado a conocer que el gobierno del estado, encabezado por el priista Manolo Jiménez, garantiza al personal de salud su permanencia y estabilidad, y que, al término del segundo trimestre del año se definirá la ruta para que los empleados de estas áreas decidan si su contrato se firmará en el IMSS, el Estado, o alguna otra institución de salud.

Incluso, el gobernador de Coahuila ha mantenido reuniones de trabajo con el director del IMSS, Zoé Robledo, y con el coahuilense Javier Guerrero García, director de Evaluación y Operación de este organismo, con quienes ha visto diversos temas a favor de la población coahuilense, incluido el de los contratos y prestaciones del personal como una de las prioridades para el estado, lo cual a su vez se refleja en una mejor atención a los derechohabientes.