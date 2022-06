Garantizan abasto de medicamentos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Los medicamentos que se han proporcionado a los migrantes en el filtro de salud no representan un desabasto para las unidades de medicina en la ciudad.

"En cuestión de medicamentos la mayor cantidad o necesidad que tienen ellos es de anti inflamatorios, analgésicos, antibióticos tópicos y de esos por lo regular tenemos un buen abasto", señaló el titular de la Jurisdicción Sanitaria 01.

Iván Alejandro Moscoso González, reconoció las complicaciones que se han registrado en los Centros de Salud, así como en el Hospital General de Piedras Negras por apoyar a los migrantes.

"En cuanto a la vacunación, la realidad es que se ha vacunado a muy poca población, se oferta, se tiene disponible y realmente las personas no la aprovechan o no la aceptan por distintas razones, por lo que no se ha registrado un desabasto tampoco", dijo.

Finalmente, aseguró que se cuenta con un buen inventario de medicamentos a corto y mediano plazo para la población en general.