Golpes de calor a estudiantes de la Abel Herrera

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A partir de este jueves, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación acordaron suspender clases presenciales y volver a las virtuales con el fin de proteger a los menores de las altas temperaturas, señaló el Director de la escuela secundaria Abel Herrera.

"Antes de que emitieran esta disposición, la asistencia de los jóvenes ya era baja debido al intenso calor pero aún así continuaban asistiendo algunos estudiantes” señaló.

Agregó que tan sólo en esta semana tuvieron que llamarle a la ambulancia por un joven que sufrió un golpe de calor; " la ambulancia y sus padres llegaron rápido, pudieron sacarlo adelante pero, como este caso, tuvimos varios la semana pasada en los que afortunadamente no pasó del susto", destacó

Celebró que los jóvenes ya no tendrán que exponerse a los intensos rayos del sol ya que, la mayoría de los estudiantes, llegan y se van caminando a horas en que la temperatura está calcinante.







