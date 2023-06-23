Contactanos

Piedras Negras

Golpes de calor a estudiantes de la Abel Herrera

Jóvenes continuarán sus estudios de manera virtual.

Elizabeth perales
Por Elizabeth perales - 23 junio, 2023 - 10:23 a.m.
Golpes de calor a estudiantes de la Abel Herrera
Jóvenes continuarán sus estudios de manera virtual.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A partir de este jueves, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación acordaron suspender clases presenciales y volver a las virtuales con el fin de proteger a los menores de las altas temperaturas, señaló el Director de la escuela secundaria Abel Herrera.

"Antes de que emitieran esta disposición, la asistencia de los jóvenes ya era baja debido al intenso calor pero aún así continuaban asistiendo algunos estudiantes” señaló.

Agregó que tan sólo en esta semana tuvieron que llamarle a la ambulancia por un joven que sufrió un golpe de calor; " la ambulancia y sus padres  llegaron rápido, pudieron sacarlo adelante pero, como este caso, tuvimos varios la semana pasada en los que afortunadamente no pasó del susto", destacó 

Celebró que los jóvenes ya no tendrán que exponerse a los intensos rayos del sol ya que, la mayoría de los estudiantes, llegan y se van caminando a horas en que la temperatura está calcinante.



  • Golpes de calor a estudiantes de la Abel Herrera

    Jóvenes continuarán sus estudios de manera virtual.

  • Golpes de calor a estudiantes de la Abel Herrera

    En la escuela tuvimos varios casos leves de golpes de calor.

  • Golpes de calor a estudiantes de la Abel Herrera
  • Golpes de calor a estudiantes de la Abel Herrera
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados