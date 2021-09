Habitantes locales evitan involucrarse con migrantes

Habitantes del sector Presidentes, Ramón Bravo y Buenos Aires, señalan que evitan involucrarse con migrantes, ya que entre éstos siempre hay delincuentes y se mueven en la clandestinidad.

Con 20 años viviendo en la colonia Buenos Aires, la señora Benny Méndez Pérez, dijo que hace unos 10 años hospedaron a un migrante hondureño deportado, por alrededor de un mes en su hogar y aunque no tuvo problemas, aseveró que no volvería a hacerlo al ser riesgoso.

Mencionó que es muy difícil confiar en ellos, "por unos pagan todos...yo no confío en ellos, se ha escuchado que hay de todo, incluso delincuentes".

Por lo que evitan toparse con ellos, pero si piden alguna ayuda no se la niegan, como señaló, David Gámez, vecino de la colonia Presidentes III, "llevo viviendo más de 30 años aquí y nunca he tenido problema con los migrantes, sí nos topamos con ellos, pero con nosotros no se han metido".

Paulino Cárdenas, vecino del sector Ramón Bravo, mencionó que no se han enterado que algún vecino tenga problema por la migración, incluso "casi no los vemos, ellos se manejan más en la clandestinidad".