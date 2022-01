Harán mas con menos modifican organigrama

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – "Hay que hacer más con menos", indicó el director general de SIMAS, Guillermo Ruiz Guerra, quien además mencionó que las subgerencias que anteriormente había, pasaron a fusionarse, tal es el caso de Control de Cuentas.

"Ya no es una sub gerencia como estaba anteriormente, ahora es una coordinación que depende de la sub gerencia comercial de este Sistema de Aguas y Saneamiento, y también la sub gerencia de planeación anteriormente la tenía el ingeniero Cruz y pasa a ser de la sub gerencia operativa", indicó Guillermo Ruiz Guerra.

Los nuevos integrantes son el Lic. Diego Ayala, como sub gerente comercial, María Dolores García García como Sub Gerente Administrativa, Cruz Salazar como Sub Gerente Operativo, el Ingeniero Carlos Esquivel como Operativo del sistema especializado en Agua y Guadalupe Reséndiz como Sub Gerente en tema de drenaje.

"La idea es reducir gastos en el personal", indicó el director de SIMAS.

Por otra parte indicó que debido a las bajas temperaturas es importante cubrir los medidores para evitar que exploten, ya que esto también genera gastos tanto en los ciudadanos como en el sistema.