"He hecho lo increíble" Se convierte en reina a los 87 años

"La clave para llegar a esta edad sin enfermedades y feliz es el Amor", dijo María Luisa, la reina del adulto mayor 2021.

Se llevó a cabo la elección de la reina del adulto mayor en las instalaciones del DIF municipal, en donde la selección se realizó de manera aleatoria.

Fueron cuatro las participantes Juanita Rosita Rodríguez, María Luisa Martinez Frías, Carolina Ramón Tello y Juana Hernández Zúñiga.

Cada una de ellas tomó una rosa y de manera aleatoria, resultó ganadora María Luisa, quien luego de ser coronada como la Reina del Adulto Mayor 2021, interpretó una bonita melodía para los presentes.

"Me llevo la satisfacción de que todavía a mis 87 años sigo activa y todavía haya salido reina. Le doy muchas gracias a Dios de que me mantiene viva, sana, contenta, le ganamos al Covid porque seguimos vivos", dijo María Luisa.

La nueva reina agradeció a los presentes y a los realizadores del evento quienes en todo momento mantuvieron las medidas sanitarias.

"Yo le pido a mi Padre Dios llegar a los 100 años, yo bailo, canto, vivo feliz, no me gustan los problemas ni las envidias, y sobre todo tenemos que cuidar nuestra salud, he hecho lo increíble, luego de que quedé viuda hace 32 años decidí vivir mi vida feliz, como una adolescente", finalizó María Luisa.