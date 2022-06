Homero Esquivel: 50 años de trayectoria

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Nació en Múzquiz, pero toda su vida la desarrolló en Piedras Negras, él es Homero Esquivel Jr., ‘Homerito’, acordeonista que ha logrado destacar en el mundo de la música texana al lado de artistas como Bobby Pulido y Grupo Mazz.

Desde pequeño, a la edad de 5 años, inició en la música al lado de su padre, Homero Esquivel, y, sin saberlo, se encaminó a una vida que le devolvería mucho de lo que él hizo por su familia.

“Mi papá tocaba el bajo sexto y el acordeón, se puede decir que el me colgó el acordeón a fuerza, a mí me gustaba mucho la percusión, la batería, los pianos, es lo que más me gustaba”, cuenta Homero.

NUNCA CAMBIARÍA MI NIÑEZ

“Por mi niñez y por mis padres que en paz descansen soy lo que soy”, recuerda con nostalgia Homero al cuestionarle cual ha sido su más grande satisfacción a través de su carrera.

Homero cuenta que una de las cosas que más importan en la vida es mantener siempre la humildad, pues muchas veces, con la fama que los artistas van adquiriendo, puedes perder el piso.

“Mis padres siempre me inculcaron valores, siempre me inculcaron ser humilde y ser respetuoso con los demás”, dice.

A los 5 años empezó a tocar el acordeón, aventurándose a cantar en los camiones y por las calles de Piedras Negras, con el dinero que reunía ayudaba a su familia con los gastos de la casa y la comida, pues en su infancia, sus padres no contaban con los recursos suficientes.

“Éramos muy pobres, yo me acuerdo cuando mis hermanos y mi familia no tenía que comer, yo salía a la calle y tocaba, ya me conocían, me decían ‘¿Qué andas haciendo Homerito?’ y respondía ‘Aquí ando tocando el acordeón’”, cuenta con lágrimas en los ojos.

Homero recuerda que en algunos negocios en los que tocaba le regalan carne y tortillas para que llevará a su casa y ayudara a sus padres y hermanos.

“Creo que eso siempre me ha ayudado a ser humilde, a veces veo niños chiquitos aquí en Piedras Negras y si veo que no tienen algo yo les ayudo porque me reflejo en ellos”, dice.

50 AÑOS DE TRAYECTORIA

Con más de 20 premios, 50 años como productor, compositor, director musical y arreglista de diferentes grupos musicales, Homero Esquivel ha logrado hacer carrera en la música, dejándole grandes satisfacciones, las cuales comparte con artistas locales.

“Yo como Homero, transmito lo que sé, viene mi compadre Carlos Arellano y me pregunta ¿Cómo le hago? Y le digo como hacerle, la música es un negocio, pero personalmente cuando Carlos o Damián, que fue mi compañero con Bobby Pulido, me preguntan, yo estoy para ayudarlos”, mencionó.

Orgulloso de continuar en la música, Homero agradece a Dios por tantas metas alcanzadas.

“Eso es lo más bonito, la satisfacción de que siendo un buen músico llevas alegría y no solamente a las personas, sino también a los músicos, algo difícil de lograr”, señala.