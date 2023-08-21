Hoy quedará reubicado el muro flotante

Eagle Pass, TX.- Los trabajos para reubicar el muro de boyas para contención migratoria en el río Bravo han tomado varios días, debido a que se deben de remover las anclas que lo mantienen fijo y reponerlas de acuerdo a los datos del estudio realizado por CILA.

Cabe recordar que el Comité Internacional de Límites y Aguas (CILA) confirmó que la mayor parte del muro flotante se localizaba en territorio mexicano, ya que al menos 240 metros estaban del lado mexicano y los 63 restantes sobre límites estadounidenses.

Las maniobras continúan hasta este domingo, por tres días consecutivos, pero debería quedar listo para este lunes, ya que se espera la visita del Gobernador de Texas, Greg Abbott, quien se reunirá en Eagle Pass con sus homónimos, Kim Reynolds de Iowa, Jim Pillen de Nebraska, Kevin Stitt de Oklahoma y Kristi Noem de Dakota del Sur.

Trascendió que los Gobernadores hablarán de los esfuerzos que realizan en conjunto con el operativo Estrella Solitaria, para hacer frente a la política de puertas abiertas del Presidente Joe Biden, que facilita la entrada irregular de miles de migrantes al país.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, reconoció que la ubicación del muro flotante violaba tratados internacionales de agua, después de presentar un estudio que forma parte de la demanda presentada contra del Gobierno de Texas.