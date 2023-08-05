Huyen del desempleo y empiezan de cero

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Superando las adversidades, al enfrentarse al desempleo en su natal Monclova, Jesús Fidencio Cruz, de ofició jardinero, demuestra entereza para sacar a su familia adelante y empezar una nueva vida en esta ciudad fronteriza.

Cada día sale a buscar el sustento para su familia en su motocicleta, la cuál él mismo acondicionó para transportar las herramientas de su oficio y a la vez para transporte familiar, en una extraña ciudad para ellos, donde no conocen a nadie.

Han sido diversos obstáculos por los que como familia han atravesado y siguen unidos, mostrando su resiliencia a sus hijos quienes se encuentran estudiando la primaria, sin embargo,se adaptan a las situaciones, pero siempre trabajando.

"La vida ahora es cara y poco lo que pagan, entonces hay que buscarle, antes vendía chicharrones pero este año subió mucho el precio de todo eso, sobre todo el chicharrón ya está en 300 la bolsa, no me sale la venta", señaló Cruz Sillas.

Señala que, a un año de haber llegado a esta localidad, se siente respaldado por la ciudadanía que lo emplea cortando zacate en sus domicilios.