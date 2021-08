Iglesia no pedirá certificado

Acuña, Coah. -

La Iglesia Católica dio a conocer que no pedirá el Certificado de Vacunación toda vez que 'la casa de Dios' debe estar abierta para todos sin distinción.

Sin embargo, el párroco de la Iglesia de Guadalupe, Hermenegildo Villalpando Gómez, refirió que, si las autoridades lo disponen, la Iglesia lo acatará.

Mientras exhortó a la población en general a 'exagerar' las medidas sanitarias ante el alto índice da contagios del Covid-19 y sus variantes.

"Teniendo en cuanta que estamos en pleno periodo vacacional, que todo está abierto como antros, salones de eventos, restaurantes, nuestra gente se ha relajado mucho y esto ha hecho que los contagios estén al alza y esto nos invita a redoblar y discúlpenme la expresión, a exagerar las medidas otra vez", dijo el religioso.

En vísperas de un nuevo ciclo escolar, que se ha dicho será de manera presencial, el párroco sentencio que si la situación sigue como hasta ahora esto no podrá ser posible. "Me parece que no va a ser pertinente iniciar el ciclo escolar presencial".

Insistió en que la población tiene que redoblar y "exagerar" las medidas ante el rebrote de COVID-19 pero subrayo que la Iglesia no pedirá una especie de "boleto entrada" refiriéndose al Certificado de vacunación.