Ilegal exigir vacunación en empresas y negocios

Por el momento ninguna empresa o negocio se ha manifestado a favor de exigir certificados de vacunación a trabajadores o clientes.

Líderes de Canaco, Índex, Canacintra, entre otros, no han manifestado su interés de aplicar esta drástica medida.

En Ciudad Acuña trascendió durante esta semana que la asociación de maquiladoras prevé solicitar el documento como requisito para contrataciones, primera medida de su tipo al menos en la región.

La Ley Federal de Trabajo no contempla una medida como esta, por lo que no se obliga a ningún trabajador a vacunarse para ser contratado, postura que de hecho se ha mantenido desde el Gobierno Federal: no obligar a nadie a recibir el fármaco contra el coronavirus.

No obstante, la Ley Federal de Trabajo contempla en la NOM-030 que todas las empresas están obligadas a proveer de equipo para protección de sus plantillas e informarles a estos sobre temas de salud.

De momento sólo se ha establecido que el certificado de vacunación será exigido para dar accesos a ciertos establecimientos como antros, bares y cines, medida que podrá entrar en marcha una vez concluidas las próximas campañas de vacunación. La nueva medida sería implementada en todo el estado.