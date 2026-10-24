Cambios a Modalidad 40 del IMSS impactan pensiones de trabajadores

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Los cambios que pretende realizar el Gobierno Federal a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrían afectar a trabajadores que buscan mejorar el monto de su pensión y reducir su capacidad económica durante el retiro, advirtió Héctor Javier Rodríguez López, economista y comerciante local.

Explicó que las modificaciones generan preocupación entre quienes ya se preparaban para incorporarse a este esquema, mediante el cual buscan incrementar sus aportaciones para obtener una pensión más alta.

Señaló que una parte importante de los trabajadores tiene salarios registrados ante el IMSS relativamente bajos, por lo que recurrir a esta modalidad representa una alternativa para mejorar sus ingresos al jubilarse, de acuerdo con sus posibilidades económicas.

Rodríguez López consideró que las modificaciones podrían perjudicar principalmente a quienes cuentan con menos recursos para compensar una eventual reducción en el monto de su pensión, pues tendrían menos opciones para mantener su nivel de vida durante el retiro.

Impacto en la economía de los pensionados

Ante este panorama, dijo, algunos adultos mayores podrían verse obligados a buscar otras fuentes de ingresos, ya sea mediante un empleo o actividades en la informalidad, además de depender en mayor medida de los apoyos gubernamentales destinados a este sector de la población.

El economista también advirtió que una reducción en los ingresos disponibles de los pensionados tendría repercusiones en el consumo y, por consiguiente, en la economía nacional.

Aunque reconoció que por ahora es difícil cuantificar la magnitud de ese posible impacto, sostuvo que una menor capacidad de gasto entre los adultos mayores podría traducirse en una disminución del consumo de bienes y servicios.

Desigualdad en las aportaciones para pensiones

En cuanto al argumento gubernamental de evitar pensiones elevadas, Rodríguez López señaló que las personas con mayores ingresos suelen contar con más posibilidades para realizar aportaciones adicionales y con otras alternativas económicas para afrontar el retiro.

En contraste, afirmó, quienes perciben salarios más bajos tienen menos margen para complementar sus ingresos y enfrentar cambios en las condiciones para pensionarse. Por ello, consideró que las modificaciones podrían profundizar las dificultades económicas de los trabajadores más vulnerables, especialmente de quienes confiaban en la Modalidad 40 para mejorar su pensión.