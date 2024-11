IMSS a la vanguardia en tecnología médica

PIEDRAS NEGRAS.- En el marco del Día Mundial de la Radiología, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) resalta su compromiso con la salud de los derechohabientes, destacando que en la institución laboran 4,729 técnicos radiólogos y 2,351 médicos no radiólogos familiares.

Estos profesionales desempeñan un papel crucial en el diagnóstico temprano de enfermedades, lo que permite implementar tratamientos oportunos y mejorar las perspectivas de recuperación de los pacientes.

El IMSS se mantiene a la vanguardia en tecnología médica, con equipos de última generación en tomografía computarizada, que incluyen dispositivos de 64, 128 y 256 cortes.

Estas innovaciones no solo ofrecen una mayor velocidad en la adquisición de imágenes, sino que también reducen la exposición a la radiación, realizando estudios en fracciones de segundo con mínima radiación.

Diariamente, se realizan alrededor de 78,900 estudios radiológicos en el IMSS, lo que resalta la importancia de la radiología en la detección temprana de enfermedades.

La infraestructura del Instituto incluye 164 equipos de tomografía computada, 384 equipos de radiología simple, así como numerosos dispositivos de mastografía y fluoroscopia, sumando un total de 1,472 equipos de diagnóstico por rayos X.

La diversidad de profesionales en el IMSS es notable: de los 3,257 técnicos radiólogos, el 68.8% son hombres y el 31.2% mujeres. En la categoría de médicos no radiólogos familiares, el 53.4% son hombres y el 46.6% mujeres. Además, el Instituto ha adquirido equipos de ultrasonido de alta tecnología, esenciales para diagnósticos precisos sin emisión de radiación.

El Programa Nacional de Prevención Temprana del Cáncer Mamario, que utiliza la mastografía para detectar alteraciones en fases tempranas, es un ejemplo del enfoque del IMSS en la prevención y tratamiento efectivo de enfermedades.

Para garantizar la seguridad de los pacientes durante los estudios de radiología, el IMSS implementa rigurosas medidas de protección, que incluyen desde la recepción y correcta identificación del paciente hasta el uso de equipos de seguridad radiológica.

Se prioriza el principio de ALARA (As Low As Reasonably Achievable), asegurando que la exposición a la radiación se mantenga al mínimo necesario.

El IMSS reafirma su compromiso con la calidad de atención y la protección de pacientes, familiares y personal de salud, manteniendo los más altos estándares en seguridad y tecnología médica.