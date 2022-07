Incapacita COVID al Hospital General;

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Hasta 8 trabajadores del Hospital General Salvador Chavarría resultaron positivos a Covid-19, y aunque no representan un riesgo de brote, actualmente están aislados, confirmó el director del nosocomio, Julio Garibaldi Zapatero.

“No representan un brote, no representa que haya sido una infección adquirida en el hospital y se haya propagado, no es así, ya hemos hecho el estudio y seguramente se adquirió fuera del hospital y acudieron aquí y tuvieron contacto con otra persona, pero no se ha propagado, no representa un brote”, aseguró.

Cabe señalar que los fallecimientos que se han registrado en la actualidad, han sido de 70 años y más, sin antecedente de vacuna, lo que mantuvo vulnerable a los contagiados.

“La pandemia no ha terminado, es un virus que llegó para quedarse y tenemos que aprender a convivir con él, como se había advertido, un ascenso paulatino en el número de casos traería la posibilidad de tener pacientes graves hospitalizados, nosotros nos preparamos”, señaló.

A la fecha hay un paciente hospitalizado de gravedad, otro más perdió la vida, motivo por el cual Garibaldi Zapatero indicó que “es muy importante que sepan que las personas que tienen cuadros de moderados a severos son aquellas que no se vacunaron y que no tienen la autoprotección de la sana distancia, uso de cubrebocas e higiene de manos”.