Aumentan malestares gastrointestinales en Piedras Negras por virus que circula en temporada de frío

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Aunque no es temporada alta de diarreas, la Jurisdicción Sanitaria 01 ha detectado un incremento de malestares gastrointestinales asociados a la circulación de un virus que afecta tanto las vías respiratorias como el sistema digestivo.

¿Qué ocurrió?

El epidemiólogo Roberto Belloc Sandoval explicó que, si bien las infecciones estomacales suelen presentarse con mayor frecuencia en verano, durante el frío existen virus —como adenovirus y otros que se reproducen mejor en temperaturas bajas— capaces de provocar diarrea.

Añadió que, en niños pequeños, cualquier infección respiratoria puede derivar en molestias gastrointestinales, debido a que no expulsan adecuadamente la flema y la infección "se les baja", generando síntomas estomacales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

No obstante, Belloc Sandoval aclaró que la vigilancia semanal no muestra un incremento anormal en los casos de diarrea. Recordó que las infecciones digestivas pueden aparecer en cualquier época del año si no se manejan adecuadamente los alimentos.

El especialista llamó a poner mayor atención en la prevención de enfermedades respiratorias durante esta temporada e invitó a la población a aplicarse las vacunas contra influenza y COVID-19. También recomendó que quienes presenten síntomas eviten acudir a escuelas o centros de trabajo hasta ser valorados por un médico.