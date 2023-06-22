Índice de deserción bajo en Colegio de Bachilleres

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- De los 9 Colegios de Bachilleres de Coahuila en el estado, el de Piedras Negras, cuenta con los indicadores más bajos en deserción de estudiantes y muy buen nivel en la prueba de desempeño de PLANEA, señaló el director del Plantel, Juan Darío Hernández Guerrero, quien dijo que de la generación que de la generación que acaba de egresar, sólo se registraron dos bajas.

Agregó que el Colegio de Bachilleres de Coahuila, cuenta con un programa de monitoreo permanente con el director académico y el director general, con el fin de conocer las causas que pudieran ocasionar la baja de alguno de los estudiantes y poder brindarles el apoyo necesario para evitar su deserción.

"Siempre estamos monitoreando a los chavos, vamos hasta sus casas para saber cual es el problema, si es académico, si es socioeconómico, o emocional, ya que también existe esa vertiente, contando con un equipo especializado para brindarles el apoyo necesario", precisó.