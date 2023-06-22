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Piedras Negras

Índice de deserción bajo en Colegio de Bachilleres

De los 9 planteles en Coahuila, el de Piedras Negras registra menor abandono.

Elizabeth perales
Por Elizabeth perales - 22 junio, 2023 - 11:06 a.m.
Índice de deserción bajo en Colegio de Bachilleres
Solo 2 bajas en esta generación por cambio de ciudad.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- De los 9 Colegios de Bachilleres de Coahuila en el estado, el de Piedras Negras, cuenta con los indicadores  más bajos en deserción de estudiantes y muy buen nivel  en la prueba de desempeño de PLANEA, señaló el director del Plantel, Juan Darío Hernández Guerrero, quien dijo que de la generación que de la generación que acaba de egresar, sólo se registraron dos bajas.

Agregó que el Colegio de Bachilleres de Coahuila, cuenta con un programa de monitoreo permanente con el director académico y el director general, con el fin de conocer las causas que pudieran ocasionar la baja de alguno de los  estudiantes y poder brindarles el apoyo necesario para evitar su deserción.

"Siempre estamos monitoreando a los chavos, vamos hasta sus casas para saber cual es el problema, si es académico, si es socioeconómico, o emocional, ya que también existe esa vertiente, contando con un equipo especializado para brindarles el apoyo necesario", precisó.

  • Índice de deserción bajo en Colegio de Bachilleres

    Solo 2 bajas en esta generación por cambio de ciudad.

  • Índice de deserción bajo en Colegio de Bachilleres

    En el COBAC tenemos un muy buen nivel en la prueba de desempeño de PLANEA.

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