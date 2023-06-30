INEA trabajará con nueva currícula

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Roberto Bustamante Casanova, coordinador de zona en Piedras Negras, señaló que se realizó con éxito la capacitación de los asesores para dar inicio este primero de julio con la nueva currícula.

La nueva modalidad denominada "Educación para la Vida" redujo los módulos, quedando en seis para primaria y nueve para secundaria.

Los estudiantes que están cursando en la actualidad serán transitados a este nuevo modelo educativo.

Bustamante Casanova comentó que el interés que predomina para los adultos que acuden a esta oficinas es el concluir la secundaria.

En cuanto a los programas de alfabetización, reiteró que permanecen siendo los mismos, ya que han tenido muy buenos resultados.